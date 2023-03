Santuario della Madonna dell'Arco: torna la Via Crucia "vivente"

Dopo il grande successo dell’anno scorso, i giovani del Santuario di Madonna dell’Arco, sono pronti ad offrire a fedeli e visitatori la seconda edizione della Via Crucis vivente che sarà proposta, venerdì 31 Marzo alle ore 19:00 con inizio nell’Aula Polifunzionale alle spalle del Santuario.

“Questo progetto nasce come una nuova forma di evangelizzazione – dice il rettore del Santuario padre Gianpaolo Pagano – e lungi dall’essere un semplice spettacolo teatrale ci aiuterà ad entrare nella grande Settimana Santa, un tempo in cui la Chiesa ci invita a scorgere il volto di un Dio che soffre e muore per ciascuno di noi”.

Si parte dall’Aula Polifunzionale con la scena dell’ultima cena per poi proseguire sino al sagrato della chiesa, dove saranno riproposti i momenti tragici della crocifissione e morte del Cristo. All’evento, ben orchestrato da fra Francesco Giannone – siciliano e grande amatore dei culti della settimana santa – parteciperà Michele Buonocore con il Collettivo Artistico Vesuviano. Fede, cultura e arte musicale si fondono armonicamente a servizio del territorio e della collettività.