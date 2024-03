Settimana Santa, le celebrazioni della Chiesa di Napoli: scelto un luogo simbolico per i giovani per la Via Crucis

Oggi alle 18.30, l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, presiederà nella Chiesa Cattedrale, la messa nella cena del Signore e procederà al rito della lavanda dei piedi. Dopo l’esperienza dello scorso anno vissuta nel campo Rom di Scampia, quest’anno don Mimmo Battaglia laverà i piedi a familiari di vittime della violenza, che in questi anni ha avuto modo di conoscere e accompagnare.

Domani venerdì 29 marzo, alle 20.45, invece, don Mimmo sarà in piazza del Gesù per la Via Crucis rivolta particolarmente ai giovani: i testi sono stati preparati dalla Consulta di Pastorale Giovanile e dai giovani partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, ispirandosi a quella celebrata con Papa Francesco. Durante la preghiera, alcuni street artist concluderanno il progetto artistico Street Crucis di 14 opere pittoriche tematiche, su supporto mobile, sulle stazioni della Via Crucis.

La scelta di piazza del Gesù Nuovo richiama il luogo in cui, durante i funerali del giovane artista Giovanbattista Cutolo del 6 settembre scorso, il nostro Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, lanciò un forte appello ai giovani: "Se qualcuno un tempo ha detto 'fuggite', e qualcun altro oggi dice 'scappate', io vi dico: Restate! Restate! E operate una rivoluzione di giustizia e di onestà! Restate e seminate tra le pietre aride dell’egoismo e della malavita il seme della solidarietà, il fiore della fraternità, la quercia della giustizia!".