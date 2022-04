Celebrazioni settimana Santa a Napoli, venerdì la via crucis al Pallonetto di Santa Lucia

L'Arcidiocesi di Napoli ha diffuso il programma delle celebrazioni per la settimana Santa che saranno presiedute dall'Arcivescovo metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia.

Mercoledì 13 aprile alle ore 18.00 ci sarà la Santa messa del Crisma. Giovedì 14, alle ore 17.00, l'Arcivescovo di Napoli sarà a Mugnano, presso il cortile dell'Istituto Sacro Cuore, per la Santa messa in Coena Domini in comunione con le famiglie ucraine sul territorio. Sempre giovedì santo presso il Duomo di Napoli ci sarà l'adorazione comunitaria dalle 21.00 alle 22.00.

Venerdì 15 aprile, invece, alle 10.30 ci sarà la Liturgia delle ore e alle 17.30 la Passione del Signore. Alle ore 20.00 il tradizionale appuntamento con la via crucis, che quest'anno si terrà al Pallonetto di Santa Lucia. Il raduno è previsto presso il palazzo della Regione Campania con arrivo alla parrocchia San Marco di Palazzo.

Sabato 16 aprile veglia pasquale a partire dalle 22.30. Domenica 17 aprile la santa messa Pontificale alle ore 11.00.