Via Coroglio, nuovo dispositivo di circolazione fino al 31 luglio

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di sostituzione di una condotta idrica da parte di ABC in via Coroglio, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione.

Nel dettaglio, dal 14 al 31 luglio dalle ore 7:30 alle 18:00, viene istituito il senso unico alternato regolato da movieri in via Coroglio, nella semi-carreggiata lato mare con direttrice via Nisida.