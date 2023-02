Via Coroglio, dispositivo di traffico temporaneo per oltre 2 settimane: date ed orari

Con un'ordinanza dirigenziale, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo temporaneo di traffico in via Coroglio, dal 27/02/2023 al 14/04/2023, per consentire i lavori di sostituzione di una condotta idrica da parte di ABC.

Nell'ordinanza viene istituito il senso unico alternato regolato da movieri in via Coroglio, nella semi-carreggiata lato mare con direttrice via Nisida, dal giorno 27/02/2023 al giorno 14/04/2023, dalle ore 7.30 alle 18.00.