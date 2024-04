Fuorigrotta, conclusi i lavori in via Campegna: la strada riapre alla circolazione

Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato dell’acqua, ha concluso i lavori in via Campegna, quartiere Fuorigrotta, che sarà riaperta oggi alla viabilità stradale. L’intervento ha visto la sostituzione del collettore fognario sottostante che era collassato e aveva dunque ceduto. I lavori, avviati a metà marzo, sono stati realizzati in circa 40 giorni nonostante la complessità delle operazioni necessarie.

Nel corso di queste settimane, infatti, i tecnici dell’azienda sono intervenuti sul manufatto fognario e hanno proceduto alla posa di 100 metri di nuova tubazione in ghisa sferoidale, per un diametro di circa un metro, che rappresenta ad oggi la strumentazione più avanzata sul mercato. Operazione resa ancora più complessa perché realizzata garantendo la continuità fognaria.

“Tale intervento era stato preceduto da una prima tranche di lavori, avviati nel mese di febbraio, che erano stati realizzati solo in via provvisoria per consentire lo svolgimento della maratona cittadina per cui era necessario che via Campagna fosse percorribile”, spiega l’assessorato alle infrastrutture del Comune di Napoli.

“Le squadre di operai e tecnici dell’azienda - sottolineano la presidente Alessandra Sardu e il direttore generale Sergio De Marco di Abc - ancora una volta hanno dato prova di grande capacità, competenza e qualità realizzando un lavoro complesso di ripristino della condotta fognaria”.

A conclusione delle operazioni nel sottosuolo si è proceduto anche alla realizzazione del ‘pacchetto stradale’ e ripristini definitivi.