Vomero, dopo la voragine riapre via Bonito e i marciapiedi di via Morghen

Nell'ultimo fine settimana sono state riaperte via Bonito e i marciapiedi di via Morghen dopo gli interventi scaturiti dall'apertura dell'enorme voragine nella zona dello scorso 21 febbraio.

Abc comunica che dal 5 agosto al 19 agosto interverrà per eseguire il ripristino definitivo del tappetino in asfalto definitivo in via Bonito e della pavimentazione in cubetti di porfido in via Morghen dal civico 36 al civico 65.

"La scelta di tale periodo è per ridurre i disagi alla viabilità veicolare che verrà chiusa al traffico veicolare", rende noto la presidente della V Municipalità Vomero Arenella, Clementina Cozzolino.