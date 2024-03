Fuorigrotta, nuovo cedimento in strada: la situazione e i tempi dei lavori

Le squadre di Abc Napoli sono intervenute nella notte in via Barbagallo, nella zona del Palapartenope. I tecnici hanno rilevato il cedimento di un pozzetto di accesso ad una delle fognature, nel nodo in cui immette il teatro Tenda.

Il cedimento non ha interessato le condotte del collettore di Cuma sottostanti.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato necessario interdire al traffico parte della carreggiata stradale. Abc prevede che i lavori di ripristino possano concludersi a metà della prossima settimana.