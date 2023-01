Via Aniello Falcone e piazza Cavour: tragedia sfiorata. Crolli per il maltempo

In via Aniello Falcone verso mezzogiorno il forte vento ha fatto precipitare al suolo una pesante impalcatura - all'altezza del civico 290 - che, come si vede dalla foto pubblicata sulla pagina Facebook "Noi che abitiamo in via Aniello Falcone", ha completamente invaso la strada. Non risultano - fortunatamente - feriti. Al lavoro , sul posto, i Vigili del Fuoco con Polizia Municipale e Protezione civile del Comune per ripristinare il traffico veicolare che, per motivi di sicurezza, al momento resta interdetto.

A piazza Cavour, invece, il vento ha fatto venire giù un grosso albero che ha schiacciato alcune vetture parcheggiate. Sul posto i carabinieri. Anche in questo caso, fortunatamente, non si registrano feriti ma solo tanto spavento