“Un'esplosione d'amore”: lo spot del Vesuvio Pride a Torre Annunziata (VIDEO)

Dalle scarpette rosse di Dorothy del Mago di Oz alla corsa di Catherine (Jeanne Moreau) in Jules e Jim di François Truffaut. Un racconto per immagini che parte dal pride di Pompei (2018) e di Sorrento (2019) fino ad arrivare a quelli di Napoli del 2020 e 2021, unica città in Italia a scendere in piazza.

Lo spot ufficiale del #VesuvioPride a Torre Annunziata è stato realizzato da Francesca Saccenti con le grafiche di Luciano Correale. Il claim che accompagna il video: "Un'esplosione d'Amore. Corri al Vesuvio Pride, sabato 4 giugno, stadio Giraud, partenza corteo ore 15".