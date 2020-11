De Magistris sul Vesuvio erutta-Covid di 'Non è l'Arena': "Immagine brutta ma va contestualizzata"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato le numerose reazioni critiche apparse online nei riguardi della trasmissione "Non è l'Arena" di ieri sera su La7, condotta da Massimo Giletti, che ritraeva sullo sfondo un Vesuvio eruttante Coronavirus.

"Il Vesuvio che sembra eruttare virus? - sono le parole del primo cittadino - Un'immagine brutta, di certo sbagliata di cui francamente non mi sono neppure accorto in quanto ero in collegamento dal mio ufficio e non guardavo la scenografia. La trasmissione, però, non è stata affatto contro Napoli. Anzi si è documentato ieri come altre volte come la cattiva gestione politica della sanità regionale stia danneggiando i cittadini napoletani e gli operatori sanitari. Il disegno è quindi sgradevole ma contestualizzandolo con il tema in trasmissione, non ha nulla a che vedere con le campagne denigratorie nei confronti della Città che spesso siamo costretti a leggere, a vedere ed ascoltare".

La difesa della trasmissione

In una nota pubblicata su Facebook, la produzione di "Non è l'Arena" aveva già nel pomeriggio dato la sua versione dei fatti.

"L'idea di utilizzare il Vesuvio nascondeva - è il post della trasmissione - l'intento di far capire che il virus è pericoloso come la lava e quindi chi gioca a tirare in ballo la storia del razzismo è fuori strada completamente. Purtroppo a volte anche le idee più ambiziose possono essere interpretate in modo diverso, e di questo non posso che scusarmi con chi ha voluto leggere ciò che non è. Credo che da circa un mese Non è l'Arena sta facendo un lavoro di inchiesta importante sulla criticità della Sanità in Campania e tutto questo non può essere oggetto di fraintendimenti che mi sembrano a volte strumentali e lontani dalla verità e forse servono a spostare il vero focus del problema su cui noi stiamo facendo la nostra inchiesta".