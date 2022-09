"Vesuvio erutta". L'infelice augurio ai napoletani arriva al MoMA di New York

Gli slogan che inneggiano all'eruzione del Vesuvio non si contano ormai più negli stadi. E il recente brano su Spotify "Vesuvio erutta (Tutta Napoli è distrutta)" poi rimosso è solo l'ultimo degli esempi negativi.

Nessuno però si aspettava di trovare un foglietto adesivo con la scritta "Vesuvio erutta" in uno dei musei più importanti del mondo, il MoMA (Museum of Modern Art) di New York, in uno degli spazi dedicati alla libera espressione dei visitatori.

A segnalare l'accaduto a NapoliToday è un lettore della testata giornalistica, Marco: "Ero in vacanza a New York con la mia compagna nel 'templio' dell'arte moderna e contemporanea mondiale quando ho visto questa scritta. Non potevo credere ai miei occhi. Lungi da me limitare il pensiero altrui, ma la trovo un'offesa per tutti i napoletani e soprattutto per coloro che vivono alle falde del Vesuvio come me".