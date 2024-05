Campi Flegrei, vertice a Roma presieduto dalla premier Meloni: saranno valutati ulteriori interventi

Si terrà nella giornata di mercoledì a Palazzo Chigi un vertice interministeriale, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, sulla situazione dei Campi Flegrei, per stabilire eventuali ulteriori interventi da parte del governo. A renderlo noto è il ministro per la protezione civile Nello Musumeci.

"Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che segue sin da ieri sera la situazione nei Campi Flegrei. Mercoledì pomeriggio lo stesso premier presiederà un apposito vertice interministeriale a Palazzo Chigi, per programmare eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso", spiega Musumeci.

Iniziate le verifiche tecniche di agibilità

Sono iniziate in queste ore le verifiche tecniche da parte delle squadre di ingegneri della Protezione civile della Regione Campania specializzate, già in possesso dello specifico “patentino Aedes”, ossia l’abilitazione a compilare gli strumenti schedi grafici utilizzati al livello nazionale nei contesti post-sismici.

Le verifiche vedono un coordinamento delle attività del sistema di protezione civile composto da Dipartimento nazionale, vigili del fuoco, Regione Campania e Comune di Pozzuoli presso il Centro operativo comunale dove i vigili del fuoco hanno istituito un posto di comando avanzato.

❌ #Terremoto #CampiFlegrei #Napoli, sono 63 i sopralluoghi fatti dai #vigilidelfuoco negli edifici, specie nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. Potenziati i team per le verifiche di stabilità, con funzionari tecnici da Molise, Lazio e Puglia



[#21maggio 15:00] pic.twitter.com/DCX4dfwwAE — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 21, 2024

I controlli avverranno anche all’interno delle abitazioni su richiesta dei cittadini attraverso il Centro operativo comunale. Non si tratta, infatti, delle analisi di vulnerabilità che rientrano nelle attività di prevenzione, ma di verifiche di agibilità post-evento.

Al termine dei sopralluoghi, il sistema di protezione civile valuterà il livello di scenario secondo la attuale pianificazione bradisismica.

🔴Unità di crisi #terremoto #CampiFlegrei: IN CORSO verifiche sugli edifici. A Bacoli conclusa la verifica sulle scuole e non ha rilevato danni. A Napoli non si segnalano criticità. Team DPC nei comuni interessati per supportare la risposta di #protezionecivile.#21maggio h14 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 21, 2024

A Pozzuoli sgomberati 18 fabbricati e allontanati per precauzione 39 nuclei familiari

"Lo sciame sismico è ancora in corso. Con l’ultimo aggiornamento delle ore 11.30 le scosse registrate sono state 149. Stiamo cercando di allestire altre aree di attesa, sono stati sgomberati 18 fabbricati, abbiamo allontanato per precauzione 39 nuclei familiari, abbiamo al momento 300 segnalazioni di possibili criticità. I nostri tecnici hanno effettuato 102 interventi. E’ stato evacuato il carcere femminile, restano chiuse le scuole, il cimitero comunale e il mercato ittico all’ingrosso. Restano attive le aree di attesa del Palatrincone, del lungomare di via Napoli, di piazza a Mare, del rione Toiano, largo palazzine e il parco urbano parcheggio C9. Abbiamo tende, brandine, bagni chimici, sedie, gazebo e tutto l’occorrente per gestire al meglio la situazione. C’è un contatto costante con la prefettura di Napoli, il Dipartimento nazionale e la Protezione civile. Mantenete la calma, seguite tutte le indicazioni". Queste le comunicazioni del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ai cittadini.

Rfi e Anas, gli accertamenti tecnici non hanno rilevato criticità

“Stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione nella zona dei Campi Flegrei. I fenomeni di bradisismo che si stanno verificando sono oggetto di attenzione da parte del Mit con approfondite verifiche relative alle infrastrutture e al sistema dei trasporti. Sono in costante contatto con le strutture preposte, anzitutto con la sede centrale di Napoli del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, che sta effettuando ispezioni presso edifici statali, tra cui l’Istituto Penale per Minori di Nisida e il Carcere Femminile di Pozzuoli, evacuato in via precauzionale. Sono in continuo contatto anche con Rfi e con Anas, che hanno effettuato accertamenti tecnici senza rilevare criticità. Continueremo a monitorare la situazione. Con il decreto Campi Flegrei il Governo ha già predisposto idonee misure e ulteriori interventi saranno valutati nel vertice interministeriale presieduto dal premier Giorgia Meloni che si terrà domani a Palazzo Chigi. Ringrazio la Protezione civile e tutti coloro che sono impegnati sul territorio per fornire assistenza ed effettuare le opportune verifiche”. E' quanto rende noto il deputato campano e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

Il ministro Sangiuliano a Pozzuoli

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano si è recato nelle ultime ore a Pozzuoli per incontrare il sindaco della città flegrea Luigi Manzoni e seguire l’evoluzione dell’emergenza legata al bradisismo: "In questi momenti la prima cosa è occuparsi delle persone e poi mettere in sicurezza gli edifici pubblici e privati. Adesso è necessario creare una gerarchia dei valori: al primo posto c’è l’integrità della popolazione residente dell’area interessata al bradisismo. Successivamente penseremo a progettare il futuro. Per i beni culturali presenti nei Campi Flegrei, inoltre, al momento non si evidenziano criticità. Sono venuto qui per un atto di sensibilità morale ed etico e per abbracciare il sindaco di Pozzuoli con il quale collaboro su tanti progetti da portare avanti. Il governo sta seguendo la situazione con la massima attenzione. Ho voluto personalmente incontrare il primo cittadino per manifestare operativamente la vicinanza e soprattutto per fare il punto sulle iniziative previste per mettere in sicurezza gli abitanti e l’immenso patrimonio storico-archeologico”, ha affermato il ministro, che era accompagnato dal direttore generale musei Massimo Osanna, dal direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio, Luigi La Rocca, dalla responsabile dell’unità di crisi, Teresa Cinquantaquattro, dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo e dal direttore Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano.