Verde pubblico, 10 interventi ultimati a Napoli nella prima settimana di agosto

Altri dieci interventi sul verde urbano sono stati ultimati in questa prima settimana di agosto sul territorio cittadino di Napoli. Le zone interessate sono state: Metro Campi Flegrei - piazzale Tecchio, piazza San Luigi, IV LOTTO rione Luzzatti, Lotto 1 Centro Direzionale, via Edoardo Nicolardi, Colli Aminei-Pietravalle, via Mario Pomilio 33, piazza Sannazzaro, zona aeroporto Capodichino, via Oreste Salomone, Divisione Siena Cavalleggeri.

Agli interventi, coordinati dall’assessorato comunale alla salute e al verde, hanno preso parte squadre di manutenzione del verde del polifunzionale di Soccavo con il supporto dei 160 percettori di reddito coinvolti nel PUC, della cooperativa Primavera3 e della cooperativa 25 giugno, con la importante collaborazione di Asia e della polizia locale.

La mappa georeferenziata pubblicata sul sito del Comune di Napoli rendiconta 261 lavorazioni complessive concluse ad oggi dal gennaio 2022.