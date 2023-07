I conduttori tv e i giornalisti più famosi a Napoli presentano al pubblico le novità Rai (VIDEO)

A Napoli non si sono mai viste tante celebrità del piccolo schermo come ieri in occasione del lancio della nuova programmazione del palinsesto autunno-inverno della Rai che si è svolta all'Auditorium in Viale Marconi con un grande evento condotto da Ema Stokholma e Fabrizio Biggio.

Se a Biggio qualcuno in passerella insiste nel sapere se e quando lui e Fiorello ritorneranno con Viva Rai 2, Ema prima di prepararsi all'evento parla di Happy Family e del successo che questo esperimento di radiovisione potenziato quest'anno da Radio due e Rai 2 verrà riproposto anche il prossimo autunno.

Si sa, i primi mesi dell'AD Rai, Roberto Sergio, sono stati contrassegnati da spiacevoli addii tra Fabio Fazio, Lucia Annuziata e quello che sta sulla bocca di tutti della Berlinguer, vede tanti nuovi protagonisti, nuove sperimentazioni con dei format di successo, eradità eccellenti e dei ritorni.

Se quelli di Luca Barbarschi e Pino Insegno con la conduzione de L'Eredità (Insegno condue su Rai2 anche il game Marcante in Fiera) sono più chiacchierati per via delle loro simpatie politiche che sono sul versante di destra, il ritorno nella fascia pomeridiana della conduttrice campana, Caterina Balivo è accolta con più serenità.

Scommesse e sfide sono raccolte dalla direzione dell'approfondimento della Rai che oltre a lanciare Tango di e con Luisella Costamagna e XXI secolo, il nuovo talk di approfondimento giornalistico a Francesco Giorgino mezzo busto storico del tg 1 che per la prima volta conduce un programma tutto suo, affida a Sigfrido Ranucci con le inchieste di Report il compito di colmare il vuoto lasciato da Fazio con Che Tempo che fa, mentre a Monica Maggioni ha l'onere di condurre Mezz'ora al posto di Annunziata.

Oltre a Italia Sì, Marco Liorni condurrà fino a Natale il quiz quotidiano Reazione a Catena che, tra l'altro è registrato proprio a Napoli, ma la vera novità che desta maggiore curiosità è quella che coinvolge la conduttrice di A sua immagine, Lorena Bianchetti che la vedrà alle prese con un dating show che dovrebbe andare in onda tutti i giorni.

Tra daily e prime time, quest'anno si punta molto sul genere del game show e Rai2 sembra la rete più adatta per lanciare dei nuovi format dove i comici sembrano essere i timonieri migliori, soprattutto se hanno origini partenopee: Peppe Iodice ha una buona occasione con Liberi Tutti che condurrà accanto a Bianca Guaccero e i Gemelli di Guidonia in prima serata; Ciro Priello, invece guiderà il quiz inedito e adrenalinico The Floor