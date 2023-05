All'asta la spettacolare villa Lauro (Matilde): per anni ha anche ospitato Un Posto al Sole

Sorge in uno dei più bei luoghi del Golfo di Posillipo e, pur modificandosi nel corso del secoli, l'impianto originario risale al '600. Oltre tre secoli portati magnificamente, Rocca Matilde è un immobile da favola: si eleva su 3 piani, a picco sul mare, con porticciolo artificiale privato, ed è circondata da un vasto parco con elementi decorativi di tipo neoclassico: tempietti, caffeaus, sedute.

Tanti nomi e ospiti vip per una villa da favola

Le cronache di Napoli riportano che nel '600, dove ora c'è Rocca Matilde, sorgeva il palazzo del cancelliere Orazio d'Acunto.

Dal 1753 al 1758 per i napoletani divenne quindi Villa Firmian, dal nome dell’ambasciatore austriaco a Napoli, Karl Gotthard von Firmian, che vi elesse la propria dimora. Nel 1842 fu acquistata, e del tutto ammodernata nella struttura, dalla moglie dell'ammiraglio inglese sir Richard John Strachan che volle dare alla villa il nome della prima figlia, Matilde.

Nel 1871 passò quindi al colonnello McLean che prima la diede in fitto ad un pasha in esilio a Napoli con un seguito di oltre 200 persone, quindi ad un deputato che - come ricorda una targa - nel 1882 vi ospitò Garibaldi: l'eroe dei due mondi resto a Napoli circa 2 mesi. Stando a quanto si racconta, per un breve periodo, nel 1891 la villa ospitò anche il poeta Giosuè Carducci. Cambiò ancora proprietario per arrivare, nei primi anni del Novecento, all'armatore irlandese Peirce, da cui prese ancora il nome, che realizzò alcune modifiche strutturali.

Nel secondo dopoguerra venne quindi acquistata dall'armatore Achille Lauro e per tutti a Napoli fu Villa Lauro, nome con cui molti ancora oggi la chiamano.

Location di Un Posto al Sole

Acquistata da una società, dal 1996 al 2003 ha ospitato le prime stagioni della serie televisiva “Un posto al sole”.

Sembra probabile che, come già accaduto per Palazzo d'Avalos, possa essere rilevata da un fondo internazionale per essere trasformata in hotel di lusso. Decisamente da favola anche il prezzo base da cui partirà l'asta: 17.500.000 euro