Movida a Napoli, Manfredi: "La vendita di alcol a minorenni rappresenta una reale emergenza"

"Nell'ultimo weekend ci sono state verifiche continue, fatte sia dalla polizia municipale che dalle forze dell'ordine. Ci si è concentrati soprattutto sulla vendita di alcol a minorenni, che è un aspetto molto critico e di cui stiamo discutendo anche con il Prefetto e a livello nazionale. Questo è uno degli argomenti su cui ci concentreremo nelle prossime settimane, perchè rappresenta una reale emergenza". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando con i media a margine della seduta odierna del Consiglio comunale, ha affrontato il tema 'movida' in città, facendo il punto della situazione.

"In parallelo, ovviamente, si lavorerà sul regolamento, per fare in modo poi che ci siano delle misure permanenti. Con il regolamento noi interverremo principalmente sulla limitazione degli orari di vendita degli alcolici e anche sul tema della musica all'esterno e del rumore. Questi saranno i due elementi regolatori che ci saranno alla fine nel regolamento che si metterà a punto", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.