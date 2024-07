"La Vela Celeste resterà in piedi, se ne sta pianificando il consolidamento": l'annuncio del vicesindaco Lieto

"Gli edifici di Scampia versano in condizioni fatiscenti e richiedono interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza": a scriverlo in una nota per la stampa è il vicesindaco di Napoli Laura Lieto aggiungendo che "è necessario, dunque, che tutti i soggetti coinvolti accelerino con gli interventi previsti dal piano di rigenerazione urbana del quartiere e la costruzione di nuovi alloggi sicuri, come previsto dal progetto di investimenti da 159 milioni di euro del PNRR, del PON metro e dal programma Periferie".

Il destino della Vela Celeste

Il vicesindaco precisa anche che l'amministrazione è impegnata "per garantire soluzioni abitative temporanee agli sfollati, grazie alla collaborazione con la Prefettura, le Forze dell'ordine e la Polizia locale" e che nel contempo "si sta pianificando il consolidamento della Vela celeste, l'unico edificio che resterà in piedi dopo il piano di demolizione e ricostruzione e dove al momento era in corso la rimozione della discarica abusiva al piano terra e al piano seminterrato".

Bellezza e dignità

"Questa tragedia ci spinge a raddoppiare gli sforzi per restituire a Scampia la dignità e la sicurezza che merita. Siamo vicini alle famiglie colpite, al Comitato e a tutti gli abitanti delle Vele, continueremo a lavorare senza sosta per realizzare un futuro migliore per tutti i cittadini", conclude Laura Lieto.