Fan in delirio sotto l'hotel che ospita Vasco Rossi: le immagini sono da brividi - VIDEO

Fan in delirio per Vasco Rossi sul Lungomare di Napoli. Il rocker domani si esibirà allo Stadio Maradona, ma ha già mandato in visibilio quanti amano le sue canzoni all'ombra del Vesuvio. Già da ieri, in centinaia si sono assiepati sotto l'Hotel Vesuvio dove - almeno secondo quanto emerge dalle storie Instagram dello stesso Vasco - il rocker alloggerebbe.

Fan di ogni età che intonano in coro i grandi successi di Vasco, sperando che lui si affacci e li saluti. Al momento, però, nessuna "comparsa". L'unico messaggio Vasco lo ha lasciato sui social. "Domani si torna allo Stadio di Napoli!! L'ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock .. È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare... praticamente tu ti puoi fermare... perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primo stadio del Vasco Live! Ci vediamo domani!!!"