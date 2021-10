Vasco Rossi in concerto a Napoli: l'annuncio ufficiale e la data

Il 7 giugno 2022 Vasco Rossi si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ad annunciarlo è lo stesso artista per la gioia dei fans. Al tour Vasco Non Stop Live, già annunciato, in programma per il 2020 e rimandato al 2022 per la pandemia Covid, si aggiungono dunque nuovi spettacoli compresa la tappa partenopea.

I fan del “Blasco” potranno acquistare i biglietti che saranno messi in vendita sul circuito Ticketone.

Le due ultime esibizioni di Vasco Rossi allo stadio San Paolo, prima ovviamente che cambiasse il nome in Maradona, sono state nel 2004 e nel 2015 e fu un grandissimo successo in entrambe le occasioni.