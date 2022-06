"Sei bellissima". Il coro dei napoletani per Vanessa Incontrada in piazza del Plebiscito

Tra le protagoniste indiscusse della serata dedicata a Gigi D'Alessio nel concerto.evento di piazza del Plebiscito per i 30 anni di carriera, Vanessa Incontrada.

La presentatrice, vittima da tempo e di recente dopo una foto pubblicata in spiaggia, di body shaming, è stata accolta con grande calore ed empatia dai napoletani presenti all'evento ieri sera.

"Sei bellissima", il coro che è levata potente dal pubblico per Vanessa Incontrada che non ha nascosto la sua gioia per l'accoglienza.