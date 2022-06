Valentina Nappi si fa annusare nel museo, Sgarbi: "Ricorda Marina Abramovic. Iniziativa lodevole"

Vittorio Sgarbi commenta la performance, in programma oggi presso il Contemporary Art Museum di Casoria, di Valentina Nappi, pornostar di successo, che si è fatta "annusare" dal pubblico. Il politico e critico d'arte ha rilasciato al riguardo alcune dichiarazioni riportate da MOW (mowmag.com): "Casoria è un luogo straordinario, e con un gran museo d’arte contemporanea. E questo ha permesso l’iniziativa, assolutamente lodevole", dichiara Vittorio Sgarbi sulle pagine del magazine lifestyle di AM Network.

"La performance di Valentina Nappi, ricorda quelle di Marina Abramovi?, fatte oltre 40anni fa nel capoluogo campano. Io c’ero a Napoli, era il 1974, e fece scalpore sì, ma non vedo perché non si possa replicare. I greci hanno realizzato veneri e sculture di donne nude, e le ha fatte anche Canova, ma non ha meno peso perché accaduto anni dopo".

Vittorio Sgarbi fornisce anche un consiglio a Valentina Nappi: "Potrebbe tenere un corso di erotismo igienico, per educare i giovani alla pulizia sessuale".

La performance

La body performance di Valentina Nappi al CAM "Annusa Valentina Nappi", si configura come una visitor experience attraverso la stimolazione audio/visiva/olfattiva, che prende spunto dalla capacità evocativa del senso dell'olfatto per riflettere sui confini tra dimensione estetica e sensoriale. Il corpo di Valentina Nappi, preparato con delle essenze dallo chef Paky, si offre all'esperienza olfattiva del pubblico mettendo in atto, attraverso le molecole odorose, una corrispondenza alle conoscenze ataviche, ai ricordi e alla definizione stessa della realtà.