"Annusa Valentina Nappi". Grande successo e molte presenze al Cam per la pornostar

Grande successo per la body performance di Valentina Nappi al CAM. L'esibizione artistica, "Annusa Valentina Nappi", si è configurata come una visitor experience attraverso la stimolazione audio/visiva/olfattiva, che prende spunto dalla capacità evocativa del senso dell'olfatto per riflettere sui confini tra dimensione estetica e sensoriale.

Il corpo di Valentina Nappi è stato preparato con delle essenze dallo chef Paky per metterne in risalto le molecole odorose, una corrispondenza alle conoscenze ataviche, ai ricordi e alla definizione stessa della realtà.

L’azione artistica, che ha riscosso un grande successo e molte presenze, è stata accompagnata dai suoni ambient e dilatati di KAMAAK.