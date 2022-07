De Luca: "Campania all'avanguardia, messo a punto test rapido per individuare il vaiolo delle scimmie"

"E' stato messo a punto dall'università del Sannio e dal consorzio "Sannio tech" un test rapido per individuare il vaiolo delle scimmie. E' un risultato scientifico davvero di grande interesse ed è un risultato che colloca all'avanguardia la Campania in questo momento in Italia". Questo l'annuncio di Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto della situazione in Campania.

Il governatore si è soffermato a lungo sulla situazione politica e sulla campagna elettorale: "Dal 25 settembre ne vedremo delle belle. Speriamo di non avere un parlamento di dilettanti allo sbaraglio. Lo abbiamo già provato. Con i problemi che sono davanti all'Italia sarebbe una tragedia".

Il presidente della Regione Campania non ha risparmiato critiche al Movimento 5 Stelle e al suo leader Giuseppe Conte: "Se Conte, come pare stia facendo, anzichè parlare di programmi futuri, fa offerte di collaborazione nientedimeno che all'ex sindaco di Napoli, che voleva varare la flotta partenopea e stampare moneta, allora per quello che mi riguarda non è soltanto la posizione irresponsabile assunta nei confronti del Governo che ha determinato il crollo politico del governo Draghi, ma è il permanere di posizioni francamente demagogiche che rende complicato dialogare con i 5 Stelle. Ma a me non dà piacere questo tipo di rottura. Avrei preferito una maturazione politica dei 5 Stelle, una collocazione su una frontiera riformista, progressista, ma seria, europea. Questo avrebbe reso più realistica una battaglia elettorale in tempi così rapidi".

De Luca ha inoltre stuzzicato ancora una volta il leader della Lega Matteo Salvini: "Io porto nel cuore l'onorevole Salvini come una reliquia. Il senatore Salvini è anche una persona gradevole dal punto di vista dei rapporti umani. Il problema si pone quando parla di politica. Avrete notato anche voi che si è tagliato la barba, determinando sul piano estetico un effetto pinguino, nel senso che tutta la pappagorgia è venuta fuori. A Napoli si sarebbe detto un effetto 'capitone'. Non so da chi prende consiglio, almeno sul piano estetico. Sul piano politico va a ruota libera. Almeno questo episodio ci ha fatto sorridere per un istante".

Il piano idrico

"Stiamo preparando in queste ore, lo presenteremo la prossima settimana, il piano idrico della Regione Campania. Ci stiamo concentrando sulle grandi questioni che riguardano il destino della nostra comunità per gli anni futuri. Stiamo lavorando su tre capitoli: acqua potabile, autonomia piena della Regione Campania di 3/5 anni, acqua per uso irriguo e rifacimento delle reti idriche che perdono il 40% dell'acqua che viene immessa nelle reti. Il piano idrico della nostra regione avrà un valore complessivo di 3 miliardi di euro".

Covid

"Stiamo avendo una progressiva riduzione del numero dei contagi, del numero dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, ma manteniamoci prudenti e manteniamo l'uso della mascherina", ha concluso De Luca facendo il punto della situazione sui contagi da Covid in Campania.