Covid, via alle somministrazioni del vaccino di Novavax negli hub dell'Asl Napoli 2

Da oggi martedì 1° marzo inizia la somministrazione del vaccino di Novavax negli hub dell'Asl Napoli 2 nord.

Nuvaxovid è il primo vaccino anti-Covid a base di proteine autorizzato nell'Unione Europea. Potranno vaccinarsi con il Nuovaxovid solo gli over 18 che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione. Come per le altre tipologie di vaccino, è prevista la seconda dose a distanza l'una dall'altra di 21 giorni.

La somministrazione avverà con la modalità open day, senza bisogno di prenotazione, presso i seguenti centri vaccinali:

- Monteruscello - Pozzuoli: palaTrincone tutti i giorni 13,00-19,00

- Bacoli: Ostrichina sabato dalle 9.00 alle 13.00

- Forio d'Ischia: piazza Municipio 13,00-19,00 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato

- Procida: municipio 10,00-13,00 solo domenica

- Mugnano: palestra liceo E. Segrè tutti i giorni 13,00-19,00

- Afragola: palazzo Lu.Mo. tutti i giorni 13,00-19,00.