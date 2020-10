L'allarme dei medici di famiglia: "Finite le dosi di vaccini antinfluenzali"

"Sono finite le prime 400mila dosi di vaccini per i medici di famiglia. Le Asl hanno smesso di rifornirci". Questo l'allarme lanciato da Luigi Sparano e Corrado Calamaro, medici di famiglia della Fimmg Napoli.

"Se è vero che per prima la Campania ha iniziato la campagna per la vaccinazione antinfluenzale, altrettanto vero è che ora la prima tranche di vaccini è finita e che le ulteriori 600 mila dosi tardano ad arrivare. La situazione sta diventando esplosiva", spiegano i sindacalisti.

"Viviamo il paradosso di essere presi d'assalto da cittadini che vogliono fare il vaccino ma non possiamo offrire risposte. Molti colleghi - sottolineano - sono costretti ormai ad approvvigionarsi di pochissime dosi alla volta, raschiando il fondo delle scorte presenti nei vari distretti".

Per Fimmg Napoli è un "problema enorme, che riguarda più di 1.200 studi sul territorio, ciascuno dei quali è chiamato a vaccinare ben oltre i 300 pazienti cronici, vista la richiesta che arriva a causa del Covid da parte pazienti over 65 e altri inclusi in categorie lavorative a rischio".

I rappresentanti dei medici di base entrano anche nel dettaglio di alcune zone della città di Napoli. "In alcuni distretti, come a Ponticelli-Barra, o anche Scampia-Marianella, le dosi sono ormai finite. Al Vomero si va avanti con 30 dosi alla volta e a Pizza Nazionale le Asl stanno distribuendo scorte solo chi non le aveva già ricevute. Questo sta creando una conflittualità tra i medici di famiglia e i pazienti, che comprensibilmente si sentono abbandonati".

Un problema a monte, dato che le Asl non stanno ricevendo le scorte necessarie. Il punto è che la seconda tranche arriverà non prima di metà novembre. "È una situazione - concludono i medici - alla quale la Regione deve porre rimedio immediatamente".