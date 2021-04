Asl Napoli 2 Nord, domenica vaccini senza prenotazione per over 60 in quattro hub

Questa modalità di accesso diretto è stata pensata per sopperire alle poche adesioni alla campagna vaccinale nella fascia di età 60/69 anni e per favorire quanti, per lavoro o per distanza dal domicilio abituale non riescono a rispettare gli appuntamenti fissati dall’ASL