Vaccini, polizza assicurativa contro eventuali danni: il "regalo" del Codacons

Per spingere i cittadini della regione a vaccinarsi contro il Covid e convincere quella fetta di popolazione ancora restia alla vaccinazione per paura di possibili effetti collaterali e reazioni avverse, il Codacons lancia oggi anche in Campania una polizza assicurativa gratuita che coprirà eventuali danni legati alla somministrazione del vaccino.

Oggi 30,5 milioni di italiani, il 56,58% della popolazione sopra i 12 anni, hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid – spiega l’associazione – E’ molto ma non è abbastanza, e occorre convincere quella platea di cittadini che ancora oggi, non per questioni ideologiche ma per paura di possibili effetti negativi sul fronte della salute, è indecisa sulla vaccinazione.

Per tale motivo il Codacons lancia oggi anche in Campania una campagna in favore della vaccinazione, regalando una polizza assicurativa gratuita a chi in regione si iscriverà (al costo ridotto di 10 euro al posto dei 50 euro della normale tessera di iscrizione) all’associazione dei consumatori.

Si tratta nel dettaglio si una copertura assicurativa offerta da Intesa Sanpaolo RBM Salute che prevede indennizzi a favore degli assicurati nel caso di: - reazione avversa al vaccino senza ricovero - reazione avversa al vaccino con ricovero - contagio da COVID-19 post vaccino con ricovero, oltre ad un’indennità per ricovero in terapia intensiva/sub-intensiva.

Uno “scudo” che permette di affrontare la vaccinazione ed eventuali reazioni avverse, e che sarà attivato automaticamente in favore degli iscritti senza alcun ulteriore adempimento, i quali oltre a tutti i servizi offerti dal Codacons (consulenza telematica, newsletter, conciliazioni paritetiche ecc.) potranno da oggi beneficiare di una copertura assicurativa.

Una iniziativa che mira a fornire maggiore serenità ai cittadini e a sostenere la campagna vaccinale operando concretamente sugli indecisi. Per info e dettagli: https://www.codacons.cloud/stop-covid/#