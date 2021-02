Vaccinazioni con prenotazioni aperte a tutti, De Luca: "E' una fake news"

"Sta girando sul web, sui social e sulle chat l’ennesima notizia FALSA (in foto), che ovviamente contribuisce a generare confusione tra i cittadini. Per essere aggiornati in tempo reale sulle decisioni che assumiamo per la campagna vaccinale e per tutte le misure di contrasto e di contenimento alla pandemia vi invitiamo a consultare i siti e i canali ufficiali dell’Unità di Crisi e della Regione Campania", denuncia Vincenzo De Luca sui propri canali social.

Nella fake news che sta girando sui social e su whatsapp c'era un elenco (molto esteso) di categorie di persone che si sarebbero potute già prenotare per effettuare i vaccini anti Covid. Il messaggio poi rivelatosi falso rimandava al sito della Regione Campania.