Vaccini, arrivate oltre 200mila dosi di Pfizer in Campania: riapre la Fagianeria

Sono arrivate nelle ultime ore 212.000 dosi di vaccino Pfizer attese in Campania per proseguire la campagna vaccinale. Le dosi - riferisce l'Ansa - sono state distribuite dall'Unità di Crisi regionale a tutte le Asl che questa settimana non hanno mai interrotto le somministrazioni, arrivando al 95% delle dosi ricevute già iniettate. La prossima consegna è attesa per mercoledì per Pfizer, mentre venerdì sono attese 24.000 dosi Moderna.

A Napoli giovedì riapre la Fagianeria di Capodimonte, che nella giornata di mercoledì era rimasta chiusa, e saranno quindi attivi tutti gli hub vaccinali dell'Asl Napoli 1, con la ripartenza anche del bus dei vaccini che da giovedì mattina sarà in viale della Resistenza 25 a Scampia, dove resterà fino a domenica per 800 somministrazioni al giorno.

Per giovedì all'hangar di Capodichino sono convocati 3.000 vulnerabili e disabili e 1000 caregiver, mentre alla Mostra d'Oltremare ci saranno 2.000 fragili al mattino e 2.119 seconde dosi al pomeriggio. La Fagianeria riapre con 1.200 convocati della fascia 50-59 anni, mentre Museo Madre e Stazione Marittima sono dedicati ai cittadini dai 45 ai 49 anni: 600 convocati al Museo e 1.200 al Porto.

Quasi 55mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore

L'Unità di Crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso i dati delle vaccinazioni in Campania, aggiornati alle ore 12 di mercoledì 19 maggio 2021.

Complessivamente ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 1.877.588 cittadini campani. Di questi, 743.161 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate nella nostra regione, dunque, sono state finora, in totale, 2.620.749. 54379 quelle effettuate nelle ultime 24 ore.