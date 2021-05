Vaccini Over 12, Preziosi: "In Campania la popolazione più giovane d’Italia, serve numero adeguato di dosi"

"Ora che si avvicina la possibilità di vaccinare gli Over 12 è giusto che a livello nazionale si proceda rapidamente ad assegnare un numero adeguato di dosi alla Campania, che come è noto ha la popolazione più giovane d’Italia". A dirlo è la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Barbara Preziosi, che sostiene l’appello dei pediatri di famiglia affinché il Governo invii i quantitativi di dosi necessari in Campania.

Preziosi auspica anche che la cabina di regia dell’Unità di Crisi regionale "organizzi al più presto un incontro con i pediatri di libera scelta, affinché sia possibile iniziare a programmare l’avvio delle immunizzazioni sin dalle prossime settimane".

"Riuscire ad immunizzare i giovanissimi è un passo di importanza strategica in vista della riapertura delle scuole. Solo in questo modo sarà possibile evitare di ripetere quanto accaduto nell’ultimo anno, con le classi vuote e un uso imponete della Dad", conclude Barbara Preziosi.