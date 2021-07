Vaccini anti-Covid, a Napoli massiccia campagna per seconde dosi fino al 9 agosto

Attualmente poco più di 300.000 napoletani non hanno aderito alla piattaforma

L'Asl Napoli 1 Centro ha varato il programma delle dosi di vaccino della prossima settimana in cui ci sarà una massiccia campagna di somministrazione del richiamo dei diversi vaccini già iniettati. La somministrazione di seconde dosi - riporta l'Ansa - è in calendario in maniera massiccia fino al 9 agosto anche nei dieci distretti sanitari che partecipano alla vaccinazione oltre agli hub Mostra d'Oltremare, Stazione Marittima, Fagianeria e Hangar di Capodichino.

Per adesso tutti i centri vaccinali restano attivi anche se resta lenta la somministrazione delle prime dosi: attualmente poco più di 300.000 napoletani non hanno aderito alla piattaforma, mentre il 95% di coloro che hanno aderito ha già avuto la prima dose e quasi il 65% anche la seconda.

I vaccini, dopo i richiami rimanenti avranno quindi un forte rallentamento: "Non siamo però in condizione - commenta il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva all'Ansa - di poter stabilire se chiudere a breve qualcuno dei grandi centri vaccinali della città. Lo scenario epidemiologco e normativo potrebbe influenzare l'evoluzione della campagna vaccinale e rendere ancora necessario avere grandi spazi".

Stazione Marittima e Mostra d'Oltremare sono a pagamento e il contratto attuale è valido fino al 31 agosto, quindi sicuramente resteranno aperti, per gli altri si deciderà in base all'evoluzione dell'epidemia e della campagna vaccinale.

La campagna vaccinale in Campania

In Campania sono 5.845.839 le somministrazioni totali. 3.443.435 cittadini hanno ricevuto la prima dose, mentre 2.402.404 hanno ricevuto anche la seconda. Questi i dati sulla campagna vaccinale nella nostra regione aggiornati alle 8,00 del 16 luglio.