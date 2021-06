Vaccini, stop in due hub a Napoli: poche oramai le adesioni giornaliere

Due hub cittadini per la somministrazione delle prime dosi dei vaccini anti-Covid, quelli allestiti presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte e al Museo Madre, resteranno chiusi nella giornata di venerdì non essendoci un numero elevato di adesioni a Napoli.

A fare il punto della situazione all'Ansa è stato il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva: "Venerdì teniamo chiusi gli hub di Fagianeria e del Museo Madre. Non perché manchino i vaccini, ma perché mancano le persone da vaccinare. Siamo poco oltre il 60% della popolazione vaccinata ma le altre non aderiscono".

"Avevamo 10, perfino 12.000 adesioni al giorno, ora siamo a 2-300 di media, non arriviamo mai a mille - ha proseguito Verdoliva - . Eppure abbiamo fatto tanti appelli perché il 60% non è una quantità che ci garantisce l'immunità di gregge in città. C'è una fetta delle persone che hanno aderito che abbiamo convocato anche 4 volte e non si sono mai presentate. Siamo completamente fermi sulle prime dosi e non ci resta che continuare ad affidarci al senso responsabilità del popolo di Napoli di credere nella campagna vaccinale".

Resteranno regolarmente aperti venerdì gli hub vaccinali presso la Mostra d'Oltremare e a Capodichino presso l'hangar Atitech per le seconde dosi Pfizer, mentre alla Stazione Marittima ci saranno 1200 convocati tra i 12 e i 59 anni, frutto di adesioni degli ultimi giorni, con 200 persone delle categorie speciali che si sono iscritte ultimamente. L'Asl Napoli 1, in ogni caso, garantisce che terrà i centri aperti nella speranza di nuovi arrivi e lancerà nuovi open day.

Vaccinazioni, i numeri in Campania

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.077.147 cittadini campani. Di questi, 1.186.689 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.263.836. Questi i numeri della campagna vaccinale nella nostra regione aggiornati alle 17,00 del 17 giugno.