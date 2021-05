Vaccini anti-Covid, l'annuncio di De Luca: "Da domenica via alle prenotazioni per i maturandi"

"Domenica sera apriamo la piattaforma per i maturandi perché abbiamo deciso di fare la vaccinazione per i ragazzi che faranno l'esame di maturità. E pensiamo di completare, a partire dal 2 giugno, nell'arco di tre giorni, la vaccinazione". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione della cappella San Giovanni Paolo II a Salerno, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale.

"Credo che saranno 80mila ragazzi circa. I tempi sono quelli giusti. Per noi è importante avere le dosi giuste di vaccino. Per il resto non abbiamo problemi", le parole del Governatore riportate dall'Ansa.

La situazione della campagna vaccinale in Campania

Sono circa 1 milione (994.635 per la precisione) i cittadini campani che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. Questi i dati sulla campagna vaccinale nella nostra regione aggiornati alle ore 8,00 di sabato 29 maggio 2021.

In totale sono 3.183.577 le dosi somministrate, il 47,45% delle quali tra Napoli e provincia. 2.188.942 sono le persone che hanno ricevuto la prima dose in Campania.

Open day Astrazeneca dai 20 ai 39 anni a Capodichino

Vaccini per i cittadini dai 20 ai 39 anni residenti a Napoli, open day AstraZeneca per lunedì 31 maggio presso l'hangar Atitech (Capodichino). Si sono aperte venerdì 28 maggio alle 20.00 le prenotazioni. Sono 3.800 le dosi del vaccino AstraZeneca che verranno somministrate nel corso della giornata dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Per aderire alla piattaforma regionale basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto (oltre al nome e cognome) il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e un riferimento di cellulare del vaccinando. L'orario di convocazione arriverà attraverso SMS che dovrà essere esibito prima dell'accettazione. L'Asl Napoli 1 Centro ribadisce che l'unico modo per accedere all'open day è l'aver ricevuto SMS e invita a non anticiparsi rispetto all'orario di convocazione.

A Pozzuoli vaccini in riva al mare per i giovani

Vaccino in riva al mare per la fascia 18/29 anni, su iniziativa dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per la serata "Johnson Happy Hour" in programma a Pozzuoli sulla Piazza a Mare sabato 29 dalle 18.00 in poi. L'iniziativa, volta a promuovere la vaccinazione tra i giovanissimi, sarà aperta a tutti i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord che si saranno registrati sulla piattaforma della Regione Campania https://opendayvaccini.soresa.it.

"L'iniziativa ha una funzione promozionale per iniziare ad avvicinare alla vaccinazione i ragazzi che ancora sono indecisi. Molti giovani in estate anticipano le vacanze e iniziano a spostarsi di più alla fine della scuola o al termine degli esami. Questa condizione è un potenziale rischio in un momento come questo; vaccinare questa fascia di popolazione significa ridurre fortemente la diffusione del virus", afferma Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord. Al porto di Pozzuoli nel corso della serata sarà somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson.