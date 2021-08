Vaccini in vacanza: altri sei appuntamenti per i napoletani

Prosegue l’azione di immunizzazione al Covid-19 della Regione Campania. Anche nei prossimi giorni e per tutta la settimana di ferragosto, per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL di Salerno, con il supporto di ANCI Campania, hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale e che vorranno volontariamente sottoporsi alla prima dose.

L’iniziativa del Centro Mobile Vaccinale che questa settimana ha raggiunto Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano ha registrato una grande adesione dei cittadini residenti in Campania, arrivando a somministrare circa 2mila dosi. Si andrà avanti per altre due settimane in altre località turistiche della Costiera Cilentana, dalle 18.00 alle 2.00, con la somministrazione dei diversi vaccini disponibili, sia per la seconda dose che per la prima.

"L’obiettivo - spiegano Mario Iervolino e Ciro Verdoliva, rispettivamente direttori generali dell’ASL di Salerno e dell’ASL Napoli 1 Centro - è consolidare il concetto che il Sistema Sanitario Regionale garantisce tutte le possibili soluzioni anche per chi é in vacanza, favorendo così l’obiettivo di immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini residenti in Campania".

Ecco le ulteriori tappe del centro mobile:

- martedì, 10 agosto 2021, Casalvelino

- mercoledì, 11 agosto 2021, Acciaroli

- giovedì, 12 agosto 2021, Santa Maria di Castellabate

- mercoledì, 18 agosto 2021, Sapri

- giovedì, 19 agosto 2021, Villammare

- venerdì, 20 agosto 2021, Agropoli