Vaccini in farmacia, molti punti a Napoli in attesa dell'accesso sulla piattaforma

Partenza a rilento a Napoli nel primo giorno della somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie. Molti punti in città, infatti, non hanno potuto procedere, nonostante fossero pronti, non avendo ancora ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma apposita.

"La macchina organizzativa - ha spiegato all'Ansa Patrizia Florio della farmacia in Piazza Leonardo - di ordine e sindacato è stata impeccabile. Lunedì mattina dovevamo partire ma ci sono difficoltà sulla piattaforma online. Ho ricevuto i vaccini ma non posso accedere per registrare i pazienti o registrare la vaccinazione di chi ha già fatto l'adesione. Temevo che ci sarebbero state difficoltà e infatti non ho preso appuntamenti, chiamerò i pazienti appena si sblocca tutto".

Intanto sono 2.685.799 i cittadini campani vaccinati con almeno una dose. 3.772.662 le dosi totali somministrate, secondo i dati aggiornati alle 8,00 di martedì 8 giugno.