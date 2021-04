Vaccinazioni, Campania a rilento. De Luca: "Qui meno dipendenti e meno dosi"

Annunciate intanto, mentre si aspetta l'ok su Sputnik e Johnson è atteso per il 16 aprile, altre 148mila dosi di Pfizer per l'inizio della prossima settimana. Superato oggi il milione di somministrazioni

Secondo Vincenzo De Luca, stamane ad un incontro ad Avellino, la Campania uscirà dall'emergenza Covid nei tempi previsti ma "la precondizione è che arrivino i vaccini".

Il governatore è stato incalzato sulla campagna vaccinale. "Per quel che ci riguarda dobbiamo ancora recuperare 176mila vaccini in meno che hanno mandato in Campania. Ricordiamo sempre ai nostri concittadini – ha puntualizzato il governatore campano – che oggi la Campania è la regione più penalizzata d'Italia perché abbiamo 15mila dipendenti in meno rispetto alla popolazione, abbiamo la dotazione minore d'Italia del Fondo sanitario nazionale e adesso abbiamo aggiunto anche 176mila vaccini in meno".

I dati del governo

Secondo i dati governativi (riportati dalla fondazione Gimbe), la Campania è l'ultima regione del Paese in fatto di percentuale di cittadini vaccinati (4,7%, al pari della Sardegna): al di là della scarsità delle dosi, si è recentemente assistito ad un rallentamento delle somministrazioni, con a tutte le 6 del mattino di oggi 8 aprile il 76% soltanto di quelle effettivamente consegnate già inoculate.

I vaccini in arrivo

Nel frattempo è di 148mila dosi la consegna di vaccino Pfizer annunciata alla Regione Campania per la prossima settimana. Le dosi verranno consegnate – si apprende dall'Unità di Crisi – tra martedì e mercoledì. Nel frattempo la Campania (che resta in attesa dell'ok a Sputnik) ha chiesto notizie anche sulle dosi Johnson. La prima consegna è stata annunciata per dopo il 16 aprile, ma non è ancora chiaro quale sarà il totale di dosi nello stock in arrivo.

Il bollettino vaccinazioni di oggi: superato il milione di somministrazioni

L'Unità di Crisi ha reso noti i dati aggiornati sulle vaccinazioni alle ore 13.30. Secondo quanto riportato, in Campania è stata raggiunta la soglia del milione di somministrazioni di dosi.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di cui 274.367 anche con la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state quindi, in totale, 1.000.358.