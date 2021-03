"Perché mia madre non viene vaccinata?": il racconto di Monica

Monica M., una nostra lettrice, ci ha inviato la propria testimonianza di come non riesca a far vaccinare sua madre contro il Covid-19, questo nonostante l'anziana in questione rientri "in ben tre categorie per le quali in Campania è aperta la campagna vaccinale". Dovrebbe essere destinataria di vaccinazione a domicilio, ma dopo un mese e mezzo la sua registrazione al portale online della regione non ha sortito alcun effetto.

Questo il messaggio di Monica: "Ho registrato sul Portale delle vaccinazioni anti-Covid mia madre in data 14 febbraio 2021. Ha 81 anni ed è affetta da una malattia neurodegenerativa. Ad oggi nessuna indicazioni rispetto a quando verrà vaccinata. Il medico di base non dà risposte, la Regione Campania tace rispetto alle mie richieste inviate tramite mail, il distretto Asl di competenza ha girato la mia mail all'Unità operativa dei servizi informatici dicendo che l'organizzazione delle vaccinazioni domiciliari è demandata a loro, l'Unità operativa dei i informatici non risponde, il Ministero della Salute non dà riscontro alle mie mail.

Insomma, mia madre non è stata ancora vaccinata pur rientrando in ben tre categorie per le quali in Campania è aperta la campagna vaccinale ovvero ultra ottantenni, disabili e disabili con handicap grave (legge 104 comma 3 art. 3).

Mi auguro che qualcuno possa rispondere alla domanda, cioè quando mia madre verrà vaccinata e con lei tante altre persone nella sua stessa situazione".