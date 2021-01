De Luca: "Drammatica carenza di vaccini. Così per completamento piano se ne parla nel 2022"

"Il problema della carenza dei vaccini è davvero drammatico. Ci siamo posti l'obiettivo ambizioso: completare per luglio la vaccinazione di tutta la città di Napoli e per fine anno di tutta la popolazione regionale. Oggi arrivano 50mila vaccini alla settimana, non in un giorno. Se la situazione resta questa, per la copertura vaccinale se ne parla nel 2022. Sento ancora qualcuno di questo Governo disciolto dire che entro l'autunno avremo l'immunità di gregge: ma si può dire ancora idiozie del genere. Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale in Campania.

"Con questa disponibilità, se tutto va bene, possiamo completare la vaccinazione dei nostri cittadini nel 2022. Siamo in una situazione di totale precarietà, non abbiamo alcuna certezza sulle forniture e non possiamo fare alcuna programmazione. Nel mese di febbraio dovremo avere 240 mila vaccini, che useremo per coprire la fascia degli ultraottantenni. A loro dico di dare l'adesione", ha aggiunto il Governatore.