Rione Sanità, la scuola Angiulli hub vaccinale per i bimbi

Rebecca, sei anni, capelli biondi e viso dolcissimo è la prima bambina ad aver ricevuto la dose di vaccino nella scuola Andrea Angiulli in via Mario Pagano, nel cuore del rione Sanità. Una carezza alla bambola preferita, lo sguardo all’infermiera che la rassicura mentre le scopre il braccino e la puntura neanche l’ha sentita. Rebecca accompagnata da mamma e papà è tra i tanti bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che hanno aderito all’open day vaccinale pediatrico promosso dal 17 circolo didattico d’intesa con Fondazione di Comunità San Gennaro, la Regione Campania e l’Asl Napoli1.

Una lotta contro il tempo per mettere in sicurezza la popolazione pediatrica del territorio e favorire il maggior numero di vaccinazioni. “La Regione Campania ha cercato di raggiungere le famiglie e i bambini in ogni municipalità - ha dichiarato Lucia Fortini assessore regionale alla Scuola -. Ringrazio il preside di questo istituto e il parroco della Sanità Antonio Loffredo perché hanno lavorato tanto per sensibilizzare le famiglie che vivono in un territorio sicuramente complicato, ma anche capace di grande sinergia. Questa iniziativa è un segnale - ha concluso l’assessore regionale -, che noi volevamo dare proprio in questo territorio”.

L’open day vaccinale è stato rivolto non soltanto ai seicento alunni della Angiulli, ma a tutti i bambini del territorio che così hanno potuto evitare file e lunghe attese, senza la necessità di prenotazione: “Siamo convinti - ha dichiarato il dirigente scolastico Vincenzo Varriale -, che l’opera di sensibilizzazione promossa dalle istituzioni scolastiche e dalle associazioni del quartiere insieme con i parroci della Sanità sia stata fondamentale, tant’è che la risposta non si è fatta attendere”.

Presente alla mattinata anche il vicesindaco del Comune di Napoli, Mia Filippone: “Vogliamo al più presto tornare a parlare di progettualità della scuola, vogliamo uscire da questa emergenza e da questo incubo della pandemia - ha dichiarato Mia Filippone -. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, certo, ma, grazie a iniziative come queste, siamo fiduciosi”.

Per la giornata vaccinale è stata attivata una struttura articolata dell’Asl Napoli 1 composta da due farmacisti, tre infermieri , tre pediatri, un anestesista, due addetti alla accettazione. Il team è stato coordinato dalla pediatra Carla Ungaro. I bambini sono stati accompagnati insieme ai genitori nell’area per la registrazione dei dati. Prima e dopo la somministrazione del siero gli alunni hanno potuto sostare nell’ampia sala di osservazione. Ad accoglierli un gruppo di animatori che hanno distratto i bambini con giochi, musica e palloncini colorati.