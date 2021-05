Vaccinazioni in Campania: il 1 maggio oltre 40mila somministrazioni

Non c'è Festa dei lavoratori che tenga per la campagna vaccinale. Anche durante tutto il primo maggio gli hub campani hanno continuato con le somminstrazioni dei farmaci anti-Covid. Secondo i dati dell'Unità di crisi regionale, sono state circa 25mila le prime dosi somministrate, mentre per circa 15mila cittadini è stata la giornata del richiamo.

In questo modo, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.256.546 cittadini. Di questi 497.495 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.754.044?.