Asl Napoli 2 Nord: vaccini per over 80 anche in chiese, scuole e monumenti

Il via alla campagna vaccinale da mercoledì 10 febbraio

Mercoledì 10 febbraio prende il via la campagna vaccinale contro il Covid-19 che coinvolgerà i cittadini dell'ASL Napoli 2 Nord con più di ottant'anni che si sono registrati sulla piattaforma regionale dedicata. A tutti i prenotati verrà comunicato mediante SMS o mail l'ora ed il luogo dell'appuntamento.

Per garantire la maggiore vicinanza possibile ai cittadini, l'ASL ha allestito centri vaccinali straordinari anche in luoghi di culto, scuole e in una struttura monumentale.

Di seguito l'elenco dei centri vaccinali destinati ai cittadini con più di ottant'anni:

- Casina Vanvitelliana - Palazzo dell'Ostrichina, Bacoli

- Ospedale di Pozzuoli - centro vaccinale esterno all'ospedale in località La Schiana, Pozzuoli

- Centro San Giovan Giuseppe, via Mirabella, Ischia

- Distretto Sanitario Via Monsignore Scotto Pagliara, Procida

- Ospedale di Giugliano - centro vaccinale esterno all'ospedale in via G Basile - Giugliano

- Distretto Sanitario via Aldo Moro,8, Mugnano di Napoli

- Locali adiacenti la Chiesa di San Castrese, Via A. de Curtis, Quarto

- Distretto Sanitario - C.so Italia Villaricca

- Distretto Sanitario - via Aldo Moro,8 Mugnano di Napoli

- Palestra Suola Romeo Cammisa Via S.di Giacomo, 3, Sant'Antimo

- Distretto Sanitario, via Cardarelli, 1 Arzano

- Distretto Sanitario località Arpino, via I° Maggio Casoria

- Palestra scuola Galilei, Via Donadio Cardito

- Distretto Sanitario, via Flavio Gioia 1 Acerra

- Distretto Sanitario, via degli Oleandri 1 Casalnuovo.