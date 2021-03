Specializzandi in Medicina da reclutare come vaccinatori, tante adesioni in Campania in poche ore

Sono già in 580 ad aver risposto in poche ore alla call aperta questa mattina dalla Regione Campania e riservata agli specializzandi in Medicina da reclutare come vaccinatori.

La procedura rimarrà aperta fino alle ore 15 del prossimo 30 marzo.

La procedura on line

Da oggi e fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità dei medici specializzandi della Campania, sin dal primo anno di corso, per il "Piano di somministrazione vaccini anti Sars-Cov 2". Il link per le adesioni è:

https://personalessr.regione. campania.it/pages/main/index. php

Al fine di incrementare il numero di vaccini somministrati giornalmente, dunque, in previsione anche di una disponibilità di dosi che si preannuncia maggiormente copiosa nelle prossime settimane, scenderanno in campo anche gli specializzandi.