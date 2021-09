Vaccini anti-Covid, oltre 7.5 milioni di dosi somministrate in Campania

Sono oltre 7.5 milioni (7.520.573 per la precisione) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in totale in Campania. Questi i dati della campagna vaccinale nella nostra regione aggiornati alle 8,00 del 17 settembre 2021.

I cittadini campani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono oltre 4 milioni (4.031.668). Complessivamente sono stati immunizzate con due dosi 3.488.905 persone in Campania.