"Vaccinare anche nelle sedi dell'Asl": la proposta del consigliere municipale

"I vaccini vanno somministrati anche nelle sedi territoriali dell'Asl". Questa è la proposta, contenuta in una missiva, del consigliere della VII Municipalità Giuseppe Pistone. Il consigliere, in particolare, si rivolge al presidente De Luca e a Ciro Verdoliva, direttore dell'Asl Napoli 1 Centro.

"Il territorio del Comune di Napoli, composto dalle 10 Municipalità , vanta di dieci distretti ( dal 24 al 33 ) che a loro volta presentano un minimo di due presidi ed un massimo di tre; questi ultimi possono ricoprire un ruolo molto importante per la campagna vaccinale in corso andando a minimizzare spostamenti e tempi di attesa per essere vaccinati", spiega Pistone.

"L'obiettivo "è quello di usare i presidi ASL, presenti in tutte e dieci le Municipalità, come presidi per il vaccino contro il COVID-19 in quanto tale scelta non può che giovare in termini di copertura di cittadini vaccinati su densità di popolazione totale ma anche in termini di tipo organizzativo in quanto andrebbero a ridursi di molto spostamenti e file d’attesa presso i pochi centri tutt’ora presenti".

"Basti considerare che con tale scelta si andrebbe ad attenuare di molto il numero di persone, che sono ad alto rischio, costrette a spostarsi di molto ma anche alla possibilità di un flusso costante nel processo di vaccinazione della popolazione riuscendo di conseguenza ad scongiurare problematiche quali assembramenti o rischio di dilungare i tempi di attesa a causa delle poche postazioni territoriali per vaccinare i cittadini", scrive ancora Pistone