Il dramma di Salvatore, giovane affetto da fibrosi: “Siamo a rischio, ma per noi nessun vaccino”

Nel piano vaccini sono una categoria ad alto rischio, ma ad oggi niente si è mosso per i malati di fibrosi cistica. In realtà, niente si è mosso in Campania, visto che in altre regioni l’inoculazione è già partita.

A lanciare l’allarme è Salvatore, 22 anni, studente di Geologia, che vive in casa con i genitori e la sorella di 16 anni. A Salvatore questa malattia rara è stata diagnosticata quando aveva appena un anno e mezzo e la convivenza con la stessa si è ulteriormente complicata con l’entrata in scena del Covid.

“I polmoni sono gli organi più colpiti”

“La fibrosi cistica è una malattia multi-organo degenerativa che è presente dalla nascita. In sostanza si tratta della mutazione di un gene incaricato di regolare la secrezione degli organi. Nel nostro caso, queste secrezioni risultano più dense e disidratate. Tra gli organi che più ne risentono ci sono i polmoni”.

“Infatti, il ristagnamento del muco in questi tende a generare infezioni e infiammazioni. Inoltre, siamo molto suscettibili ai batteri che in altre persone, ad esempio, non causano problemi. Quindi, spesso e volentieri si arriva a insufficienza respiratoria e, purtroppo, in molti casi si necessita di un trapianto di polmoni”, spiega a NapoliToday Salvatore.

“Quasi un anno chiuso in casa”

Una condizione critica che rischia di aggravarsi ulteriormente con la contrazione del Covid che, come è noto, colpisce in molti casi proprio i polmoni. Questo comporta un’allerta maggiore che si traduce in un “isolamento” da tutto e da tutti, annullando del tutto la propria vita sociale.

“Per noi la situazione è ancora più complicata. Il Covid va a colpire chi ha problemi di scompensi respiratori, diabete e ipertensione. Tutte cose delle quali chi è malato di fibrosi cistica soffre già. Cerco di stare molto attento, anche se l’apprensione è tanta. Io uso la mascherina da quando sono nato”.

“Senza esagerare, posso dire che nell’ultimo anno su 365 giorni, sono rimasto a casa per 360. Ho incontrato pochissime persone, oltre i miei genitori e mia sorella. La mia situazione è ricaduta anche su di loro, perché è inutile che io resti a casa se poi loro vanno in giro. Mia sorella, ad esempio, pur potendo andare a scuola ha dovuto optare per la didattica a distanza”.

“La malattia è uguale da Nord a Sud”

“Con l’uscita del vaccino venne annunciata l’inoculazione per le persone più fragili, ovviamente dopo il personale sanitario. Nel prospetto del Governo, infatti, è presente ed è specificata la categoria dei malati di fibrosi cistica. Siamo a marzo e le vaccinazioni sono partite solo in altre regioni, come Lazio, Veneto e Toscana. In Campania ancora non se ne parla, ma forse non è chiaro che questa malattia è uguale da Nord a Sud”.

“Ogni giorno che passa è un giorno che rischiamo di prendere il virus, ma le istituzioni giocano allo scarica barile. Non sappiamo di chi è la colpa, sappiamo solo che se dovessimo contrarre il virus non saremmo ricoverati in terapia intensiva perché avremmo comunque scarse probabilità. Chiediamo l’intervento immediato della Regione. Se un malato può essere salvato e non viene fatto saranno poi loro a portarlo sulla coscienza”.