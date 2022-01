Vaccini anti-Covid, circa 50mila somministrazioni nelle ultime ore in Campania

Sono state oltre 38mila le somministrazioni di terze dosi del vaccino anti-Covid effettuate quest'oggi in Campania. E’ quanto si apprende dai dati del report sul portale regionale dedicato alla campagna vaccinale aggiornati alle 17.30 del 12 gennaio. Circa 50mila, in totale, le vaccinazioni giornaliere.

Oltre 7mila sono state anche le prime dose somministrate. Per quanto riguarda le dosi booster, la Campania è vicina ai 2,3 milioni di somministrazioni.

Il report

Punti e orari a Napoli fino a domenica 16 gennaio

L’Asl Napoli 1 Centro ha diffuso nei giorni scorsi il calendario della rete dei centri vaccinali in città fino a domenica 16 gennaio.

L’hub della Mostra d’Oltremare sarà aperto giovedì e venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 per la fascia dai 12 anni e fino agli over 80. Dalle 9 alle 20 di domenica e dalle 14 alle 20 di sabato, invece, saranno somministrate dosi di vaccino esclusivamente per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.

Il centro vaccinale presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà aperto tutti i giorni fino a domenica dalle 9 alle 20 per la fascia dai 12 anni fino agli over 80.

I distretti sanitari di base resteranno, invece, aperti tutti i giorni feriali fino venerdì dalle 9,00 alle 16,30 e sabato dalle 9 alle 13.

Asl Napoli 3 Sud, obbligo di prenotazione per accedere alla vaccinazione

In considerazione dell’eccezionale afflusso quotidiano di cittadini presso i punti vaccinali territoriali, è stata diramata dalla Direzione Generale dell’ASL Napoli 3 Sud una nota nella quale si comunica che dal prossimo 14 gennaio non sarà più consentito l’accesso libero agli Hub vaccinali, ma esclusivamente su prenotazione in piattaforma, al fine di evitare assembramenti. Non saranno vaccinati, dunque, i soggetti privi di prenotazione.