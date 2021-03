Vaccini anti-Covid, molte defezioni anche tra le professioni della sanità

Sono terminate le convocazioni a Napoli per le professioni sanitarie: secondo fonti sanitarie, per la campagna vaccinale non in tutti i casi ci si è avvicinati alla totalità delle adesioni.

In particolare ad essere molto più bassa è la percentuale delle adesioni per medici generici, biologi, psicologi, infermieri, chimici e fisici, veterinari, tecnici sanitari e ostetrici: si attesta al 73% del totale.

Il personale degli ospedali si è invece vaccinato al 95%, poi quello dalle strutture accreditate al 92%, poi i farmacisti e gli informatori sanitari all'89% e infine i dipendenti dei dipartimenti dell'Asl, dei distretti, e delle strutture centrali dell'azienda sanitaria, questi vaccinati all'88%.

Da lunedì verranno ripetute le convocazioni a chi non si è presentato.