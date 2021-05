Open night vaccini 30-39, ancora disponibili dosi Astrazeneca per hub Capodichino

Sono circa 6mila, su 8400 dosi a disposizione, le adesioni alla "open night" di vaccinazioni anti Covid-19 organizzata dalla Asl Napoli 1 Centro per gli appartenenti alla fascia d'età 30-39 e che si terrà dalle ore 21 di sabato 22 maggio alle ore 7 di domenica 23 maggio.

Esaurite in breve tempo, dopo l'apertura della piattaforma alle ore 22,00 di giovedì, le prenotazioni per la Mostra d'Oltremare, dove saranno somministrate 3840 dosi del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson, preferito anche per la possibilità di non dover effettuare un secondo richiamo durante il periodo delle vacanze estive.

Restano ancora a disposizione alla prenotazione oltre 2000 dosi di Astrazeneca - secondo quanto riferisce Adnkronos - per la somministrazione presso l'hub vaccinale di Capodichino nel centro interaziendale realizzato nell'hangar di Atitech.

Tutti assegnati, in meno di 2 ore, anche i 5.370 posti messi a disposizione dalla Asl Napoli 3 Sud per altrettante dosi di vaccino Janssen.

Asl Napoli 1: "Quella di sabato sarà la prima di tante notti"

"Dobbiamo iniziare ad arrivare all’obiettivo di immunizzare tutta la città e tutta la regione. Questa sarà la prima delle tante notti che passeremo insieme ai nostri cittadini". Così il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione Barba&Capelli, dell'iniziativa di somministrazione no-stop dei vaccini anti-Covid nella notte di sabato per la fascia di età 30-39 presso due dei principali hub vaccinali della città di Napoli.

"Non è facile organizzare una notte intera, ma sono certo che andrà bene. Abbiamo scelto il procedimento della prenotazione per programmare la somministrazione in modo organizzato. Solo i cittadini che fanno parte dell’Asl Napoli 1 potranno registrarsi e potranno farlo a partire dalle 22 di questa sera", ha aggiunto Verdoliva.

Le prenotazioni

A partire dalle ore 22.00 di giovedì si sono aperte le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi nel corso della no stop organizzata dall’ASL Napoli 1 Centro per questo week end. Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22 maggio, prenderà il via una no stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito.

I centri aperti per la no stop saranno Hangar Atitech (Capodichino) e Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta). Le vaccinazioni no stop per la fascia 30 - 39 inizieranno alle 21.00 di sabato 22 maggio e termineranno alle 07.00 di domenica 23 maggio. Presso il centro Hangar Atitech (Capodichino) alla fascia 30-39 verrà somministrato il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi, mentre alla Mostra d’Oltremare (sempre alla stessa fascia 30-39) sarà somministrato il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni.