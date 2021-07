Vaccinazioni per i napoletani in vacanza in Cilento e ad Amalfi: l'iniziativa

Nuova iniziativa dell'Asl Napoli 1 Centro per proseguire la campagna vaccinale anti Coronavirus.

Per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani, l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl di Salerno - con il supporto di Anci Campania - hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale e che vorranno volontariamente sottoporsi alla prima dose.

Un Centro Mobile Vaccinale, infatti, raggiungerà alcune località turistiche della Costiera Cilentana e Amalfitana per rendere possibile la somministrazione dei vaccini.

Le prime tappe saranno le seguenti: martedì, 3 agosto, Marina di Camerota; mercoledì, 4 agosto, Palinuro; giovedì, 5 agosto, Acciaroli; venerdì, 6 agosto, Positano. In tutti i casi l'apertura del centro mobile per le vaccinazioni avverrà dalle 18 alle 2 di notte.

"L’obiettivo - spiegano i direttori generali Mario Iervolino e Ciro Verdoliva, rispettivamente dell’Asl Salerno e dell'Asl Napoli 1 Centro - è quello di fornire un ulteriore servizio ai nostri utenti residenti che sono in vancanza e favorire l’obiettivo di immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini residenti in Campania".

Anci e i sindaci dei comuni coinvolti hanno immediatamente sostenuto l’iniziativa con il necessario supporto logistico, "convinti - spiega la Regione - che la vaccinazione sia l’unico modo per tornare alla normalità ed evitare che alla ripresa delle attività scolastiche si debba ancora rinunciare alle lezioni in presenza"